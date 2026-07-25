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25 июля, 13:36

ВСУ бросили в атаку на Кирилловку 25 БПЛА, восемь поразили турбазы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины направили порядка 25 беспилотников разных типов за ночь на туристический посёлок Кирилловка в Запорожской области. Восемь из них достигли целей и атаковали базы отдыха, три были сбиты мобильными огневыми группами, а один разведывательный дрон также уничтожен, сообщила замполит отряда «Сталинград» Центра специального назначения «Барс-Сармат» ВС РФ Юлия Губанова.

По словам военнослужащей, остальные аппараты либо улетели в сторону моря, либо упали в акваторию.

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Напомним, что ночью 25 июля под удар украинских дронов попала курортная зона в Кирилловке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. На данный момент известно об 11 погибших и 16 раненых в турбазах.

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Анастасия Никонорова
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