В населённом пункте Куриловка Днепропетровской области 21 июля произошла детонация арсенала, оборудованного прямо в жилом секторе. Местные жители и средства массовой информации сообщают о значительных разрушениях.

Детонация военного склада в Куриловке Днепропетровской области. Видео © Каменское

На кадрах, разошедшихся по социальным сетям, видно, как боеприпасы разлетаются в разные стороны и приземляются во дворах. Очевидцы проводят параллели с недавним инцидентом в Вишнёвом под Киевом, где из-за аналогичного ЧП были уничтожены целые улицы.

Однако, в отличие от Вишнёвого, где были арестованы руководители предприятия-владельца склада, в Куриловке ситуацию, по данным локальных пабликов, пытаются замять. Никто из ответственных лиц пока не понёс наказания.

Одна из местных жительниц рассказала, что прибывшие военные уже двое суток заняты вывозом остатков вооружений. По её словам, пострадавшим гражданам при этом не оказывают никакой поддержки.

Женщина также опровергла версию о простой помощи в уборке. Она указала, что речь идёт не о паре гранат во дворе, а о полноценном арсенале реактивных снарядов для систем «Град», сотни единиц которых расшвыряло по округе.