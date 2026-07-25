Над базой отдыха в Кирилловке после удара ВСУ сбили ещё два дрона-разведчика

Над местом разбора завалов в Кирилловке российские средства ПВО сбили два разведывательных дрона ВСУ.

В районе базы отдыха в Кирилловке Запорожской области были замечены дроны-разведчики, прилетевшие туда уже после удара ВСУ. Оба беспилотника были сбиты российскими войсками, пишет ТАСС.

Угроза новых прилётов по разрушенным объектам туристической инфраструктуры со стороны противника по-прежнему сохраняется. Спасатели работают в условиях постоянной опасности.