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25 июля, 13:49

Над базой отдыха в Кирилловке после удара ВСУ сбили ещё два дрона-разведчика

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Над местом разбора завалов в Кирилловке российские средства ПВО сбили два разведывательных дрона ВСУ.

В районе базы отдыха в Кирилловке Запорожской области были замечены дроны-разведчики, прилетевшие туда уже после удара ВСУ. Оба беспилотника были сбиты российскими войсками, пишет ТАСС.

Угроза новых прилётов по разрушенным объектам туристической инфраструктуры со стороны противника по-прежнему сохраняется. Спасатели работают в условиях постоянной опасности.

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Напомним, что минувшей ночью на базе отдыха в Кирилловке в результате замаскированного налёта украинских беспилотников погибли 11 человек, количество раненых при этом достигло 16. Российский Следственный комитет уже открыл производство по факту теракта.

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Владимир Озеров
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