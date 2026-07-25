Путин: Через Россию и Казахстан пролегают самые выгодные торговые пути в Евразии
Касым Жомарт-Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске заявил, что самые короткие и экономически эффективные грузовые и пассажирские маршруты в Евразии проходят по территории двух стран. Он подчеркнул, что потенциал для совместной работы в этой сфере безграничен.
Глава государства отметил, что Россия и Казахстан находятся на перекрёстках основных торговых путей континента. Это создаёт предпосылки для интеграции национальных транспортных систем, сотрудничества в развитии логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур.
Путин подчеркнул, что форум в этом году посвящен формированию глобальной транспортно-логистической экосистемы, и призвал к более тесному взаимодействию для обеспечения благоприятных условий международного транзита. В мероприятии участвуют представители деловых кругов и власти обеих стран.
На встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину о многочисленных сигналах из Европы и США, касающихся ситуации вокруг украинского конфликта, отметив, что ранее уже информировал российского лидера о них по телефону. В ходе форума Путин подтвердил, что Россия остаётся ведущим инвестором казахстанской экономики, а Токаев уточнил, что общий объём российских вложений превысил 30 миллиардов долларов. Лидеры двух стран обсудили дальнейшие планы и подтвердили намерение углублять двустороннее сотрудничество.
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