Путин: Через Россию и Казахстан пролегают самые выгодные торговые пути в Евразии

Президент России Владимир Путин на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске заявил, что самые короткие и экономически эффективные грузовые и пассажирские маршруты в Евразии проходят по территории двух стран. Он подчеркнул, что потенциал для совместной работы в этой сфере безграничен.

Глава государства отметил, что Россия и Казахстан находятся на перекрёстках основных торговых путей континента. Это создаёт предпосылки для интеграции национальных транспортных систем, сотрудничества в развитии логистической инфраструктуры, цифровизации и упрощения таможенных процедур.

Путин подчеркнул, что форум в этом году посвящен формированию глобальной транспортно-логистической экосистемы, и призвал к более тесному взаимодействию для обеспечения благоприятных условий международного транзита. В мероприятии участвуют представители деловых кругов и власти обеих стран.