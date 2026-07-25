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25 июля, 14:55

«Пугал и смеялся»: Олег Шепс заявил, что в детстве настрадался от старшего брата

Олег Шепс признался, что в детстве его часто задирал старший брат Александр

Александр Шепс с братом Олегом. Обложка © Youtube / Galich Ida

Александр Шепс с братом Олегом. Обложка © Youtube / Galich Ida

Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс заявил, что в детстве ему приходилось становиться жертвой буллинга со стороны старшего брата Александра. Об этом он сообщил в интервью шоу «Наизнанку».

Александр Шепс старше Олега на 12 лет. По словам младшего из братьев, старший нередко запугивал его публичным унижением и всячески задирал.

«Он меня пугал в детстве, смеялся, подкалывал, любил снимать на телефон и говорить, что он расскажет и покажет всем. Возможно, это влияло на то, что я в школу приходил и более слабых задирал», — сказал Олег Шепс.

Медиум отметил, что тогда воспринимал свои выходки как безобидные шутки и не осознавал, что может травмировать других ребят. Он также принёс извинения тем, кому мог невольно причинить боль в те годы.

Кстати, Александр Шепс в своих интервью подтверждал, что в шутку буллил младшего брата, однако настаивал на том, что это была не целенаправленная травля, а лишь обычное братское подшучивание.

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В начале июля Олег Шепс поделился с подписчиками радостной новостью о своей свадьбе. Торжество проходило в Москве ровно через год после того, как экстрасенс впервые раскрыл миру личность своей возлюбленной. Позже он рассказал, как проходила церемония.

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Владимир Озеров
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