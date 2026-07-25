Во Львове отменили оружейную выставку после удара ВС РФ по Киевской области

Во Львове отменили запланированную на конец августа крупную выставку оборонных технологий. Об этом информирует издание «Страна.ua».

По данным местных пабликов, причиной отмены послужил недавний удар по схожему мероприятию в Киевской области. Организаторы предпочли не рисковать после того, как аналогичная демонстрация вооружений стала целью поражения. Подробности о возможном переносе сроков или формате проведения смотра в других регионах пока не раскрываются.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило групповой удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем. Мероприятие имело сугубо военную направленность, на нём демонстрировались как украинские разработки, так и западные образцы. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди жертв — сотрудник одной из польских оборонных компаний и воевавший в Ираке полковник СБУ Эдуард Сиренко. Выставка открыто анонсировалась в Сети.