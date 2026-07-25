Хэмилтон потерял три позиции за блокировку Пиастри в квалификации в Венгрии

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции на стартовой решётке за нарушение правил в квалификации Гран-при Венгрии. Британский пилот Ferrari был наказан за блокировку австралийца Оскара Пиастри из McLaren в третьем сегменте.

Хэмилтон, показавший второй результат в квалификации, теперь будет стартовать пятым. Изменённая стартовая пятёрка выглядит так: Ландо Норрис (McLaren) — с поула, Шарль Леклер (Ferrari), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Оскар Пиастри (McLaren) и Льюис Хэмилтон (Ferrari). Гонка 11-го этапа сезона состоится 26 июля, старт в 16:00 мск. Ожидается, что потеря позиций осложнит борьбу Хэмилтона за подиум. Решения стюардов, как обычно, не подлежат обжалованию.

Ранее 41-летний британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталуньи, опередив на 19,5 секунды Джорджа Расселла из «Мерседеса», а третьим финишировал Ландо Норрис на «Макларене». После победы Хэмилтон поблагодарил команду и руководителя «Скудерии» Фредерика Вассёра за доверие, отметив, что ещё год назад такая цель казалась недостижимой, но совместные усилия и изменения в работе привели к прогрессу.