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26 июля, 01:19

Ветер и туман стали причиной гибели туристов из БиГ на Эльбрусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

Резкое усиление ветра и густой туман стали причиной гибели двух туристов на горе Эльбрус. Погибшие и ещё четверо пропавших без вести оказались гражданами Боснии и Герцеговины.

По данным Telegram-канала SHOT, альпинисты не имели профессионального опыта. Во время восхождения они столкнулись с экстремальными погодными условиями. Видимость резко упала из-за тумана и значительно усилились порывы ветра, из-за чего группа подала сигнал бедствия.

Сейчас спасатели продолжают искать ещё четырех человек.

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Группа из шести человек попросила спасателей о помощи вечером 25 июля. Туристы не имели возможности самостоятельно спуститься с горы. На момент вызова альпинисты находились на седловине Эльбруса. Высота их местоположения составляла 5100 метров. Ночью спасатели обнаружили тела двух погибших именно на этой отметке.

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Лия Мурадьян
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