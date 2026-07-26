Эвакуированный с гор Таджикистана российский турист вылетит в Москву 27 июля

Россиянин Игорь Байер, который получил травмы во время спуска в горах Памира в Таджикистане, в ближайшее время вернётся на родину. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

По словам начальника Центра управления кризисными ситуациями Джамшеда Камолзоды, турист уже приобрёл билет и должен вылететь в Москву 27 июля.

«Байер вылетит в Москву 27 июля, у него уже имеется билет на этот рейс», — сообщил Камолзода ТАСС.

В КЧС также отметили, что состояние россиянина не вызывает опасений. По данным ведомства, сейчас он чувствует себя хорошо и готов к перелёту.

Изначально эвакуацию пострадавшего планировали провести 24 июля. Позднее его вывезли с гор вертолётом. Следующим этапом станет перевозка пострадавшего в Душанбе. До столицы его планируют доставить на автомобиле, где мужчина сможет получить необходимую медицинскую помощь.