Путь к сердцу Трампа лежит через Ормуз: Британия хочет вернуть доверие США

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг пытается наладить отношения Лондона с президентом США Дональдом Трампом, осложнившиеся при прежнем премьере Кире Стармере. Об этом пишет The Telegraph.

Одним из аргументов британской стороны должна стать масштабная модернизация вооружённых сил. Стритинг намерен продемонстрировать Вашингтону готовность королевства активнее участвовать в обеспечении международной безопасности.

Отдельное направление переговоров связано с Ормузским проливом. Глава ведомства рассчитывает на «совместную работу» с США по восстановлению судоходства через этот стратегически важный маршрут.

Кроме того, министр предложил собрать в Лондоне международную конференцию. Её участники могут обсудить создание коалиции, которая займётся защитой торговых судов и обеспечением безопасности морских перевозок в регионе.

Напомним, что Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании, а на смену ему пришёл Энди Бернем, занимавший ранее пост мэра Большого Манчестера. При этом в Москве не ожидают потепления в отношениях с Лондоном от такой перестановки.