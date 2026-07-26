СК устанавливает личности украинских кураторов, готовивших теракты в Пятигорске
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
Следователи Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сосредоточили усилия на установлении личностей украинских кураторов, организовавших подготовку терактов против силовиков в Пятигорске. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель ведомства Александр Перепелицын.
«Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов. Именно на них сейчас направлена основная оперативно-следственная работа — установление личностей, ролей и каналов связи», — сказал он.
Перепелицын добавил, что подробности переписки с кураторами и результаты экспертиз составляют тайну следствия. Работа ведётся в штатном режиме, и дополнительная информация будет предоставлена, когда позволят процессуальные нормы.
Напомним, что двум женщинам 19 и 47 лет, задержанным за подготовку терактов в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы, причём, по данным следствия, они приехали из Москвы, забрали из тайников рюкзаки с взрывчаткой и были задержаны у КПП и в ходе оперативных мероприятий. Следователь отметил, что обвиняемые не были идейными смертницами, а действовали как марионетки по указанию украинских кураторов, не осознавая, что их используют для теракта.
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