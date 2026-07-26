СК устанавливает личности украинских кураторов, готовивших теракты в Пятигорске

Следователи Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю сосредоточили усилия на установлении личностей украинских кураторов, организовавших подготовку терактов против силовиков в Пятигорске. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил руководитель ведомства Александр Перепелицын.

«Сейчас в фокусе нашего внимания находятся все ключевые направления одновременно, но с явным приоритетом на установление организаторов. Именно на них сейчас направлена основная оперативно-следственная работа — установление личностей, ролей и каналов связи», — сказал он.

Перепелицын добавил, что подробности переписки с кураторами и результаты экспертиз составляют тайну следствия. Работа ведётся в штатном режиме, и дополнительная информация будет предоставлена, когда позволят процессуальные нормы.