«Тошнило кровью»: Отец насаженного на забор мальчика требует наказать охранника за убийство

Отец десятилетнего мальчика, погибшего после падения на острые прутья забора в Тольятти, потребовал расследовать случившееся как умышленное убийство. Свою версию трагедии Михаил изложил в беседе с TOLYATTY.ru.

По словам мужчины, сын гулял с друзьями и позвонил ему около 19:20, сообщив, что попал в беду. Назвать точный адрес ребёнок не смог, а затем связь оборвалась. Позже приятели рассказали отцу, что охранник якобы стащил мальчика с ограждения и утащил на закрытую территорию.

«Я сбил замок и подбежал к ребёнку. Он лежал весь в крови, его тошнило кровью. Спросил у того человека, вызывали ли скорую. Он ответил: «Нет, давайте вызовем». Но я решил, что сам довезу сына до больницы», — сказал отец мальчика.

Как считает собеседник издания, охранник намеренно дёрнул ребёнка за ноги, когда тот пытался перелезть через забор. Прутья нанесли тяжёлые повреждения внутренних органов. Кроме того, мужчина якобы забрал телефон пострадавшего и игнорировал звонки семьи.

Подозреваемый находится под стражей. Отец не согласен с квалификацией дела как причинения смерти по неосторожности и обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

Ранее Life.ru сообщал, что трагедия произошла в Тольятти 23 июля 2026 года. Охранник ресурсоснабжающей организации заметил десятилетнего мальчика, перелезавшего через ограждение, подошёл к нему и потянул за ногу. В результате ребёнок насадился на острые прутья и получил смертельные травмы. Подозреваемого впоследствии отправили под стражу.