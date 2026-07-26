Иран потребовал от Каллас расследовать атаку ВСУ на судно в Каспийском море
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Иран осудил атаку Украины на торговое судно Исламской Республики в Каспийском море и потребовал оперативного расследования. Об этом глава МИД страны Аббас Арагчи заявил во время телефонного разговора с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.
Тегеран призвал Совет Безопасности ООН, Евросоюз и другие международные структуры принять меры и привлечь причастных к ответственности.
«В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана решительно осудил военную атаку украинского режима на торговое судно Исламской Республики Иран в Каспийском море», — говорится в заявлении.
Арагчи также предупредил Брюссель, что поддержка Киева может обернуться для ЕС «непредсказуемыми последствиями подобных авантюр».
Затронув внутреннюю ситуацию в республике, министр заявил, что власти Евросоюза — это явно не те люди, следовало бы высказываться о правах человека. Свою позицию он объяснил отношением сообщества к действиям Израиля и США против Ирана.
Ранее в Иране заявили, что Украина атаковала их торговое судно в Каспийском море, нарушив тем самым нормы международного права. Иранские власти назвали это прямым актом агрессии и отметили, что Тегеран намерен дать ответ.
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