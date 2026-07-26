Иран потребовал от Каллас расследовать атаку ВСУ на судно в Каспийском море

Иран осудил атаку Украины на торговое судно Исламской Республики в Каспийском море и потребовал оперативного расследования. Об этом глава МИД страны Аббас Арагчи заявил во время телефонного разговора с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Тегеран призвал Совет Безопасности ООН, Евросоюз и другие международные структуры принять меры и привлечь причастных к ответственности.

«В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана решительно осудил военную атаку украинского режима на торговое судно Исламской Республики Иран в Каспийском море», — говорится в заявлении.

Арагчи также предупредил Брюссель, что поддержка Киева может обернуться для ЕС «непредсказуемыми последствиями подобных авантюр».

Затронув внутреннюю ситуацию в республике, министр заявил, что власти Евросоюза — это явно не те люди, следовало бы высказываться о правах человека. Свою позицию он объяснил отношением сообщества к действиям Израиля и США против Ирана.