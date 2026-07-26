Иран пообещал неотвратимый ответ на удар ВСУ по своему судну в Каспийском море

Тегеран предупредил о неотвратимости ответа на атаку ВСУ по иранскому торговому кораблю в акватории Каспия. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер Меджлиса Али Никзад, его слова приводит агентство Fars.

Парламентарий подчеркнул, что любая точка, откуда осуществляется агрессия в отношении республики, превратится в легитимную цель для Вооружённых сил Иран. Никзад назвал действия Киева недальновидными, заверив, что они не останутся без жёсткой реакции.