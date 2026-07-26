Иран пообещал неотвратимый ответ на удар ВСУ по своему судну в Каспийском море
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тегеран предупредил о неотвратимости ответа на атаку ВСУ по иранскому торговому кораблю в акватории Каспия. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер Меджлиса Али Никзад, его слова приводит агентство Fars.
Парламентарий подчеркнул, что любая точка, откуда осуществляется агрессия в отношении республики, превратится в легитимную цель для Вооружённых сил Иран. Никзад назвал действия Киева недальновидными, заверив, что они не останутся без жёсткой реакции.
В субботу иранский МИД уже подтвердил факт нападения ВСУ на гражданское судно. В результате инцидента погиб один из членов экипажа. В Тегеране пообещали, что акт агрессии не останется без ответа.
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