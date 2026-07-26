Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине рубил прохожих с помощью мачете

Подозреваемый в наезде на людей в центре Берлина также напал на прохожих с холодным оружием. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт. По его словам, мужчина сначала направил автомобиль в толпу, а затем с мачете атаковал других людей.

«Вчера вечером подозреваемый направил автомобиль в толпу людей, нанеся им тяжелейшие травмы и повлёкшие за собой пока одну смерть. После этого он с холодным оружием рубяще-режущего типа — предположительно, мачете — набросился на других прохожих и также тяжело ранил их», — сказал Добриндт.

Министр добавил, что подозреваемый ранее был известен полиции. Он совершал преступления, радикализировался и имел связи с исламистской средой. Мужчина является гражданином Германии ливанского происхождения, родился в стране в 2005 году, его мать получила гражданство в 2002 году.

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