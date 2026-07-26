Ураган повредил 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону

Четырнадцать детских садов и шестнадцать школ получили повреждения из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Об этом проинформировал мэр города Александр Скрябин.

По словам градоначальника, в четырёх учреждениях образования разрушена кровля. Ещё в двух строениях разбиты окна, в четырёх — пострадало ограждение.

Заместитель мэра по социальным вопросам Наталья Симаченко доложила, что четыре дошкольных учреждения в понедельник, 27 июля, не примут воспитанников. Детей временно перераспределят в другие корпуса, информацию обещают оперативно довести до родителей.

Коммунальные службы продолжают устранение последствий разгула стихии. Работы ведутся по всему городу.