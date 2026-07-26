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26 июля, 14:38

Ураган повредил 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону

Обложка © МАКС / Александр Скрябин

Обложка © МАКС / Александр Скрябин

Четырнадцать детских садов и шестнадцать школ получили повреждения из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Об этом проинформировал мэр города Александр Скрябин.

По словам градоначальника, в четырёх учреждениях образования разрушена кровля. Ещё в двух строениях разбиты окна, в четырёх — пострадало ограждение.

Заместитель мэра по социальным вопросам Наталья Симаченко доложила, что четыре дошкольных учреждения в понедельник, 27 июля, не примут воспитанников. Детей временно перераспределят в другие корпуса, информацию обещают оперативно довести до родителей.

Коммунальные службы продолжают устранение последствий разгула стихии. Работы ведутся по всему городу.

Скрябин: 28 человек пострадали из-за стихии в Ростове-на-Дону
Скрябин: 28 человек пострадали из-за стихии в Ростове-на-Дону

Напомним, накануне на Ростовскую область обрушился мощнейший ураган, унёсший жизнь одного человека. По данным Александра Скрябина, ливень и шквалистый ветер стали причиной более сотни происшествий, последствия которых всю ночь ликвидировали спасатели, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации. Стихия повалила около тысячи деревьев, в городе введён режим чрезвычайной ситуации.

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Юрий Лысенко
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