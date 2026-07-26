Ураган повредил 14 детских садов и 16 школ в Ростове-на-Дону
Обложка © МАКС / Александр Скрябин
Четырнадцать детских садов и шестнадцать школ получили повреждения из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Об этом проинформировал мэр города Александр Скрябин.
По словам градоначальника, в четырёх учреждениях образования разрушена кровля. Ещё в двух строениях разбиты окна, в четырёх — пострадало ограждение.
Заместитель мэра по социальным вопросам Наталья Симаченко доложила, что четыре дошкольных учреждения в понедельник, 27 июля, не примут воспитанников. Детей временно перераспределят в другие корпуса, информацию обещают оперативно довести до родителей.
Коммунальные службы продолжают устранение последствий разгула стихии. Работы ведутся по всему городу.
Напомним, накануне на Ростовскую область обрушился мощнейший ураган, унёсший жизнь одного человека. По данным Александра Скрябина, ливень и шквалистый ветер стали причиной более сотни происшествий, последствия которых всю ночь ликвидировали спасатели, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации. Стихия повалила около тысячи деревьев, в городе введён режим чрезвычайной ситуации.
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