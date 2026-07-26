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26 июля, 15:06

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине выросло до 29

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Baciu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Baciu

Число раненых в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в германской столице увеличилось до 29 человек. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

Он подтвердил также наличие как минимум одной жертвы в результате инцидента в центре города. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия и уточняют все обстоятельства случившегося.

«Всё, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом», — сказал министр.

Немецкие власти расценивают произошедшее как умышленное нападение. Сотрудники спецслужб проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и выявления возможных сообщников.

Подозреваемый в наезде на ЛГБТ*-парад в Берлине мог быть сторонником ИГИЛ**
Подозреваемый в наезде на ЛГБТ*-парад в Берлине мог быть сторонником ИГИЛ**

Напомним, что вечером в районе берлинского парка Тиргартен белый микроавтобус на большой скорости врезался в толпу на Леннештрассе, в результате чего один человек погиб и 16 пострадали, среди которых были участники ЛГБТ*-шествия, а власти ввели режим ЧС и направили спасателей. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что подозреваемый сначала совершил наезд на людей, а затем атаковал прохожих мачете.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Анастасия Никонорова
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