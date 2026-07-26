Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине выросло до 29
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Baciu
Число раненых в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в германской столице увеличилось до 29 человек. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.
Он подтвердил также наличие как минимум одной жертвы в результате инцидента в центре города. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия и уточняют все обстоятельства случившегося.
«Всё, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом», — сказал министр.
Немецкие власти расценивают произошедшее как умышленное нападение. Сотрудники спецслужб проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и выявления возможных сообщников.
Напомним, что вечером в районе берлинского парка Тиргартен белый микроавтобус на большой скорости врезался в толпу на Леннештрассе, в результате чего один человек погиб и 16 пострадали, среди которых были участники ЛГБТ*-шествия, а власти ввели режим ЧС и направили спасателей. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что подозреваемый сначала совершил наезд на людей, а затем атаковал прохожих мачете.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.