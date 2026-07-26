Число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине выросло до 29

Число раненых в результате наезда легкового автомобиля на пешеходов в германской столице увеличилось до 29 человек. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

Он подтвердил также наличие как минимум одной жертвы в результате инцидента в центре города. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия и уточняют все обстоятельства случившегося.

«Всё, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом», — сказал министр.

Немецкие власти расценивают произошедшее как умышленное нападение. Сотрудники спецслужб проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности злоумышленника и выявления возможных сообщников.

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