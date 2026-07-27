Когда психиатрический диагноз не помешает поступлению в вуз: юрист объяснил правила

Наличие психиатрического диагноза не всегда становится препятствием для получения высшего образования. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал Life.ru, в каких случаях состояние психического здоровья не влияет на поступление, а когда может стать основанием для отказа.

Вопрос о возможности поступления зависит от выбранной специальности и тяжести заболевания, и в каждом случае действуют разные правила. Существует три основных сценария развития событий для абитуриента. Александр Хаминский Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, юрист

Для большинства гражданских специальностей — гуманитарных, экономических, технических и многих других — медицинское заключение по форме СЭМД-196 не требуется. Поэтому наличие психического расстройства само по себе не учитывается при принятии решения о зачислении и не может повлиять на поступление.

Иной порядок действует для ряда специальностей, где состояние здоровья имеет значение для будущей профессиональной деятельности. Их перечень утверждён постановлением Правительства РФ. В частности, речь идёт о некоторых педагогических, геологических и нефтегазовых направлениях подготовки. Абитуриентам необходимо предоставить медицинское заключение по форме СЭМД-196, после чего врачебная комиссия оценивает тяжесть заболевания и принимает индивидуальное решение о наличии либо отсутствии противопоказаний к обучению. Сам по себе диагноз не означает автоматический отказ.

Самые строгие требования предъявляются к поступающим в военные вузы и военные учебные центры. Для зачисления необходимо документально подтвердить отсутствие диспансерного учёта или наблюдения по поводу психических заболеваний. В этом случае подтверждённое психическое расстройство, даже в лёгкой форме, является основанием для признания кандидата негодным к обучению по военной специальности.

«Установленные правила направлены в первую очередь на защиту интересов как самого абитуриента, так и общества в целом. Для специальностей, не требующих справки, это обеспечивает равный доступ к образованию, а для профессий, связанных с повышенной ответственностью, гарантирует безопасность и качество подготовки кадров», — заключил Хаминский.

Ранее Life.ru писал, что в разгар приемной кампании абитуриенты могут одновременно подать документы сразу в пять вузов, а большинство заявлений сегодня оформляется через портал «Госуслуг». Мы рассказывали подробнее о правилах приёма и возможных ошибках при подаче документов.