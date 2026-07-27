Не превращаем квартиру в склад: Как избежать главных ошибок при хранении сезонных вещей

В небольшой квартире сезонные вещи нередко занимают полезное пространство и становятся причиной беспорядка. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала Life.ru, какие ошибки чаще всего допускают при хранении вещей и как организовать пространство без лишнего хлама.

Одной из самых распространённых ошибок эксперт назвала уборку вещей на хранение без предварительной подготовки. Грязная одежда, влажный текстиль или неочищенная обувь со временем могут приобрести неприятный запах, деформироваться или покрыться плесенью. Перед тем как убрать вещи до следующего сезона, их необходимо постирать или почистить, а затем полностью высушить.

Вторая ошибка — хранение разных категорий вещей в одном месте. В шкафах и нишах постепенно скапливаются старые вещи, сломанный спортивный инвентарь и ненужные бытовые мелочи. Из-за этого свободного пространства становится меньше, а найти нужную вещь сложнее. Перед уборкой стоит провести ревизию и оставить только необходимое. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Для сезонной одежды и обуви в небольшой квартире лучше всего подходят верхние полки шкафов, антресоли и пространство под кроватью. Пуховики, куртки и объёмный текстиль рекомендуется складывать аккуратно, не сжимая слишком сильно. Одежду из шерсти, натуральной кожи, меха и деликатных тканей лучше хранить в тканевых чехлах или дышащих органайзерах. Сильное сжатие может привести к потере формы, а отсутствие вентиляции — к появлению неприятного запаха.

Обувь перед длительным хранением необходимо очистить, просушить и при необходимости обработать специальным средством. Чтобы она не потеряла форму, внутрь можно положить бумагу, специальные вкладыши или использовать колодки. Хранить обувь удобнее в коробках, тканевых органайзерах или прозрачных пластиковых контейнерах — так она не пылится, не деформируется и её проще найти.

Для хранения текстиля подойдут мягкие коробки, тканевые чехлы и контейнеры, которые можно разместить на полках шкафа или в нишах. Постельное бельё, пледы и одеяла перед хранением должны быть чистыми и полностью сухими. Не стоит надолго оставлять их в обычных полиэтиленовых пакетах без вентиляции — внутри может появиться затхлый запах. Чтобы этого избежать, эксперт советует использовать ароматические саше, а для защиты от вредителей — специальные средства.

Спортивный инвентарь лучше хранить вертикально, если это позволяет планировка квартиры. Лыжи, сноуборд, ролики и другие подобные вещи можно разместить на специальных креплениях в кладовой, шкафу или на застеклённом балконе, если там нет сырости и резких перепадов температуры. Вентилятор, обогреватель, новогодний декор и другие сезонные бытовые предметы рекомендуется складывать в контейнеры и хранить на антресолях или верхних полках шкафа.

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