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27 июля, 04:00

Алкоголь, футбол и случайные связи: Сексолог предсказал всплеск рождаемости после ЧМ

Сексолог Денисов-Мельников допустил всплеск рождаемости после ЧМ по футболу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Масштабные события вроде чемпионата мира по футболу создают мощный эмоциональный фон и помогают людям легче знакомиться друг с другом. Однако всплеск рождаемости и создание крепких семей — это совершенно разные вещи. Об этом Life.ru рассказал сексолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, вероятность увеличения числа беременностей после таких событий действительно существует. Общий праздник, атмосфера азарта и отдыха, а также алкоголь способствуют более спонтанному поведению, при этом культура предохранения в подобных ситуациях нередко оказывается не на высоте.

Сам по себе чемпионат действует как праздник или отпуск: мы выпадаем из будничной рутины, попадаем в атмосферу всеобщего азарта и радости. На этом фоне завязываются очень яркие, но, скорее всего, краткосрочные знакомства — такие, что через пару дней и имя забывается.

Валентин Денисов-Мельников

Сексолог

Сам по себе чемпионат действует как праздник или отпуск: мы выпадаем из будничной рутины, попадаем в атмосферу всеобщего азарта и радости. На этом фоне завязываются очень яркие, но, скорее всего, краткосрочные знакомства — такие, что через пару дней и имя забывается.
Сам по себе чемпионат действует как праздник или отпуск: мы выпадаем из будничной рутины, попадаем в атмосферу всеобщего азарта и радости. На этом фоне завязываются очень яркие, но, скорее всего, краткосрочные знакомства — такие, что через пару дней и имя забывается.
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При этом сексолог отметил, что рассчитывать на массовое создание семей после чемпионата не стоит. По его словам, случайные знакомства после баров и совместного просмотра футбола редко перерастают в долгосрочные отношения.

Кроме того, во время самого матча внимание людей сосредоточено прежде всего на игре, а не на романтическом общении, поэтому предложения интимного характера в разгар финала вряд ли вызовут большой интерес.

«Это похоже на курортный роман: яркая вспышка, всплеск эмоций, но после окончания турнира все возвращаются к привычной жизни, своим делам, мужьям и жёнам. Поэтому определённый демографический эффект возможен, однако рассчитывать, что массовый просмотр футбола приведёт к массовому созданию семей, не стоит. Это скорее краткосрочное увлечение, чем фундамент для серьёзных отношений», — резюмировал Денисов-Мельников.

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Ранее Life.ru писал, что во время чемпионата мира по футболу владельцы секс-шопов зафиксировали рост спроса на товары для взрослых. По мнению участников рынка, крупные спортивные события могут влиять на эмоциональное состояние людей и повышать интерес к интимной жизни.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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