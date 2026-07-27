В Латвии снесли усадьбу Михаила Задорнова из-за ассоциаций с артистом

В Латвии полностью уничтожили дом, принадлежавший сатирику Михаилу Задорнову. Объект располагался в Юрмале и долгое время служил местом отдыха артиста, принимавшего там многочисленных гостей, пишет SHOT.

Особняк, приобретённый автором в 1990-х годах, отличался внушительной площадью участка в 2,8 тысячи квадратных метров. Внутри строения находились десять комнат, включая спальни и гостиную с камином.







После кончины знаменитости в 2017 году владелицей недвижимости стала его первая супруга Велта Задорнова. Женщина, проживающая в Москве, не имела возможности следить за состоянием объекта на расстоянии, поэтому сначала попыталась сдать жилье в аренду.

Уже в 2020 году активы были проданы новым собственникам. Спустя несколько месяцев после сделки покупатели обратились в Юрмальскую городскую думу с ходатайством о демонтаже строений.

Для реализации задуманного потребовалось одобрение Национального управления культурного наследия Латвии, так как территория входит в зону государственного градостроительного памятника. Чиновники дали зелёный свет на полное разрушение всех построек.

Сегодня на месте исторического здания возвышается современный коттедж. Стоимость нового владения оценивается экспертами в 3 миллиона евро.

Михаил Николаевич Задорнов (21 июля 1948 — 10 ноября 2017) — советский и российский писатель-сатирик, драматург и артист эстрады. Родился в Юрмале. Окончил Московский авиационный институт (МАИ), где возглавлял студенческий театр «Россия», а затем работал инженером. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря монологам о советском быте и отношениях России с Западом. В историю вошёл его новогодний эфир 31 декабря 1991 года: выступление сатирика затянулось, из-за чего бой курантов прозвучал на минуту позже обычно. Ключевой темой творчества стало противопоставление русского менталитета западному. Сатирик высмеивал бюрократию и привычки соотечественников, но главной мишенью стали американцы, чью ограниченность он суммировал во фразе «Ну тупы-ые!».