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27 июля, 08:12

Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии

Александра Баязитова. Обложка © Life.ru

Александра Баязитова. Обложка © Life.ru

Журналистка Александра Баязитова освободилась из исправительной колонии № 1 во Владимирской области. Об этом сообщает Mash.

Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии. Видео © Mash

Во время отбывания наказания Баязитова работала швеей, она добросовестно исполняла свои обязанности и не нарушала установленный порядок. На видео после выхода из колонии Александра выглядит бодрой и передаёт всем привет.

Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки». В ноябре 2023 года суд приговорил её к пяти годам за вымогательство в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с топ-менеджером Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова вину не признала, а позже и сам Ушаков просил суд смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, однако этого не произошло. Баязитовой также отказали в УДО. Позже она обращалась с просьбой о помиловании, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость заботиться о больной матери.

В сентябре 2025 года районный суд смягчил ей наказание, направив на принудительные работы, однако Владимирский суд отменил это решение.

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