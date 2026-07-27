Журналистка Александра Баязитова вышла из колонии

Во время отбывания наказания Баязитова работала швеей, она добросовестно исполняла свои обязанности и не нарушала установленный порядок. На видео после выхода из колонии Александра выглядит бодрой и передаёт всем привет.

Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки». В ноябре 2023 года суд приговорил её к пяти годам за вымогательство в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с топ-менеджером Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова вину не признала, а позже и сам Ушаков просил суд смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, однако этого не произошло. Баязитовой также отказали в УДО. Позже она обращалась с просьбой о помиловании, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость заботиться о больной матери.