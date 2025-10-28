Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой и оставил её в колонии

Судогодский районный суд изначально назначил этот вид наказания на 10 месяцев и 18 дней, учитывая положительные характеристики Баязитовой: её успехи в швейном деле, отсутствие нарушений режима и посещение храма. Однако прокурор посчитал это решение преждевременным, указав, что журналистку поощряли лишь однажды, а её характеристики и отношение к труду оцениваются как удовлетворительные.