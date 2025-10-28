Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой и оставил её в колонии
Александра Баязитова. Обложка © Life.ru
Журналистка Александра Баязитова проведёт в колонии весь срок до июля 2026 года. Владимирский суд отменил ранее принятое решение о замене оставшейся части наказания на принудительные работы, сообщает Mash.
Судогодский районный суд изначально назначил этот вид наказания на 10 месяцев и 18 дней, учитывая положительные характеристики Баязитовой: её успехи в швейном деле, отсутствие нарушений режима и посещение храма. Однако прокурор посчитал это решение преждевременным, указав, что журналистку поощряли лишь однажды, а её характеристики и отношение к труду оцениваются как удовлетворительные.
Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки», где публиковались резонансные материалы о бизнесе и банковской сфере. Её дело вызвало широкий общественный интерес: коллеги называли процесс показательным и обсуждали давление на независимых журналистов. В ноябре 2023 года суд приговорил Баязитову к пяти годам за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с судимостью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе.
