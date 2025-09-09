Мессенджер MAX
9 сентября, 13:29

ТАСС: Суд заменил срок Александре Баязитовой на принудительные работы

Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Судогодский районный суд Владимирской области смягчил наказание журналистке Александре Баязитовой, утверждает ТАСС. Ранее её приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне «Банк ПСБ»).

Теперь наказание заменено на принудительные работы сроком на 10 месяцев и 18 дней. Решение суда подтвердили в правоохранительных органах.

Александра Баязитова известна как журналист и автор Telegram-канала «Адские бабки», где публиковались резонансные материалы о бизнесе и банковской сфере. Её дело вызвало широкий общественный интерес: коллеги называли процесс показательным и обсуждали давление на независимых журналистов. В ноябре 2023 года суд приговорил Баязитову к пяти годам за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с судимостью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для тяжелобольной Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе.

Тяжелобольной журналистке Александре Баязитовой отказали в УДО
Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Журналисты
  • СМИ
  • Общество
