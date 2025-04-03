Тяжелобольной журналистке Александре Баязитовой отказали в УДО

Журналистка Александра Баязитова не смогла добиться условно-досрочного освобождения (УДО), несмотря на свою тяжёлую болезнь. Она продолжит отбывать наказание в колонии общего режима за вымогательство.

Баязитова была заключена в СИЗО в августе 2022 года, несмотря на наличие сахарного диабета, гипертонии и глаукомы. Её оставили под стражей, лишив возможности ухаживать за матерью, которая находится у неё на иждивении. Эти обстоятельства не смогли склонить суд освободить журналистку из колонии досрочно.