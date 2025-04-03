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Регион
3 апреля, 09:34

Тяжелобольной журналистке Александре Баязитовой отказали в УДО

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Журналистка Александра Баязитова не смогла добиться условно-досрочного освобождения (УДО), несмотря на свою тяжёлую болезнь. Она продолжит отбывать наказание в колонии общего режима за вымогательство.

Баязитова была заключена в СИЗО в августе 2022 года, несмотря на наличие сахарного диабета, гипертонии и глаукомы. Её оставили под стражей, лишив возможности ухаживать за матерью, которая находится у неё на иждивении. Эти обстоятельства не смогли склонить суд освободить журналистку из колонии досрочно.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с судимостью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для Архаровой и Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе. Сама журналистка в октябре 2024 года обратилась к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.

Осуждённая журналистка Баязитова обвинила своего экс-адвоката в мошенничестве
Осуждённая журналистка Баязитова обвинила своего экс-адвоката в мошенничестве
Наталья Афонина
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