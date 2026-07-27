Магнитные бури 27–29 июля: Затишья не будет, ведь красная зона уже вернулась на графики. Когда ждать геошторм? Оглавление Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 27, 28 и 29 июля 2026? Когда ждать магнитную бурю из прогноза ИКИ РАН на 27–29 июля Кажется, метеозависимым спокойно и без головных болей проводить июль не получится, потому что в свежем прогнозе учёных ИКИ РАН снова много красной зоны. Когда Kp поднимется до опасной черты и стоит ли ждать нового удара от Солнца? 27 июля, 09:50 Магнитные бури 27, 28, 29 июля: Офицальный прогноз от ИКИ РАН и вероятность магнитной бури G1. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Июль уже дважды заставлял графики астрономов ИКИ РАН по предполагаемым прогнозам магнитных бурь на Земле окрашиваться в красный цвет. Причём предыдущая буря началась внезапно, в день, когда никто и не думал, что нас накроет геомагнитный шторм. Даже учёные тогда признали, что однозначно определить причину внезапной магнитной бури оказалось непросто.

А теперь космическая погода вновь подбрасывает тревожную весточку. График по прогнозу магнитных бурь на трое суток от ИКИ РАН сейчас выглядит обманчиво спокойным. Но если посмотреть ниже, на график вероятности геоштормов, то вот там есть и тревожный жёлтый, и опасный красный.

Так что нас ждёт? Давайте вместе внимательно посмотрим и разберём свежий прогноз. Видимое затишье ещё не означает, что магнитосфера полностью спокойна и не устроит вдруг землянам резкий скачок. Какой день станет самым тревожным, когда геомагнитный фон подберётся ближе всего к опасной черте и закончится ли июль очередным ударом? Life.ru изучил обновлённые таблицы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и готов рассказать вам.

Графики ИКИ РАН: Какой прогноз магнитных бурь на 27, 28 и 29 июля 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня, завтра и 29 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Понедельник, 27 июля, выглядит главным парадоксом прогноза. Вероятность спокойного состояния магнитосферы составляет всего 24%. Шанс геомагнитных возмущений достигает 40%, а риск полноценной магнитной бури оценивается в 36%. Вот и получается, что шанс слабой магнитной бури уровня G1 составляет целых 25%, а средней G2 — 10%. Ещё 1% приходится на сильное событие уровня G3 или выше. Однако основной почасовой график ИКИ РАН рисует совершенно другую картину. Индекс Kp в течение суток будет находиться примерно между 1 и 1,7 балла. Максимальные значения ожидаются в 3:00 по Мск, а затем в период с 9:00 до 15:00. Вечером показатель опустится примерно до 1,3 балла.

Во вторник, 28 июля, соотношение возможных сценариев на графике вероятности заметно меняется. Вероятность спокойной магнитосферы поднимается до 39%, риск геомагнитных возмущений — до 40%. Риск магнитной бури снижается до 21%. Для слабой магнитной бури уровня G1 учёные ИКИ РАН оставляют вероятность в 15%, для бури средней силы G2 — всего 5%. При этом именно 28 июля индекс Kp поднимется выше всего за рассматриваемые трое суток. После полуночи показатель будет находиться около отметки 1,7, но уже к 3:00 по Москве может резко вырасти до 3,7 балла. В 6:00 прогнозируется значение около 3,3, а к 9:00 геомагнитный фон ослабнет до 2 баллов. Вторая волна повышения ожидается после полудня. Около 15:00 индекс Kp вновь достигнет 3,3 балла. Такой же показатель возможен поздним вечером, примерно в 21:00. До порога магнитной бури, который начинается с Kp 5, график не доберётся, однако магнитосфера в течение суток будет вести себя заметно беспокойнее.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 27, 28, 29 июля 2026 от ИКИ РАН? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В среду, 29 июля, вероятность спокойной геомагнитной обстановки достигнет 68%. Шанс возмущений составит всего лишь 25%, а риск магнитной бури снизится до 7%. На слабое событие G1 приходится 5%, на среднюю бурю G2 — 1%. Самая заметная активность ожидается в начале суток. Около полуночи индекс Kp составит 3 балла, а к 3:00 снизится примерно до 2,7. Начиная с 6:00 и до конца дня показатель будет держаться около отметки 2. Магнитосфера останется в зелёной зоне, без признаков приближения к полноценной буре.

Когда ждать магнитную бурю из прогноза ИКИ РАН на 27–29 июля

Когда ждать магнитную бурю: графики ИКИ РАН на 27–29 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самым тревожным днём останется 27 июля: риск магнитной бури достигает 36%, тогда как спокойный сценарий получает лишь 24%. Однако почасовой график не подтверждает немедленного перехода в красную зону и сохраняет крайне низкие значения Kp.

Наиболее высокий индекс ожидается ночью 28 июля, когда он может подняться примерно до 3,7 балла. Среда, 29 июля, выглядит самым спокойным днём: вероятность благоприятной обстановки достигнет 68%. Да, вроде ничего толком не происходит, но космическая погода снова включает режим «вроде тихо, но расслабляться рано». Поэтому головные боли и перепады настроения у метеочувствительных вполне могут быть все ближайшие три дня. Кстати, 23 июля ретроградный Меркурий закончился и планета начала возвращаться в своё директное направление. Но тень Меркурия будет мешать нам жить даже на этой неделе! Кому особенно не повезёт в последние деньки и как избежать больших проблем?

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Авторы Карина Морозова