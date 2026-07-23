Тень Меркурия: Ретроград закончился, но почему до 27 июля планета всё ещё будет портить нам жизнь

23 июля Меркурий официально возвращается к прямому движению — и многие выдыхают. Наконец-то! Но астрологи настаивают не радоваться раньше времени! У ретроградного Меркурия есть так называемая тень — несколько дней после разворота планета всё ещё негативно влияет на нашу жизнь! По прогнозам, эта тень будет цепляться за нас минимум до 27 июля и именно эти дни способны преподнести самые неожиданные сюрпризы. Что такое тень ретроградного Меркурия, чем она опасна и что в её период нельзя делать — рассказывает Life.ru!

Что такое тень Меркурия и почему 23 июля — это ещё не финиш ретрограда

Почему после ретроградного Меркурия рано расслабляться: объясняем тень ретрограда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Тень ретроградного Меркурия — это переходный отрезок, который наступает сразу после того, как планета снова начинает двигаться вперёд. Дело в том, что скорость Меркурия меняется постепенно, и первые дни после разворота из ретроградного направления в директное планета движется медленно, будто нехотя. Именно поэтому все обещания вроде «ретроград Меркурия закончился, можно расслабиться» работают не сразу.

Тень ретроградного Меркурия летом 2026 года продлится до 27 июля, и за эти четыре дня старые проблемы способны получить неожиданное продолжение. Подписанный второпях документ, наспех отправленное сообщение или спонтанное решение легко могут аукнуться именно в эти дни, причём иногда в самой неожиданной форме. Так что торопиться с важными шагами в период с 23 по 27 июля всё ещё не стоит, даже если ощущение свободы и лёгкости уже появилось.

Эмоциональный шлейф Рака ещё не рассеялся

Созвездию Рака и его окружению ретроградный Меркурий особенно врезался в память: планета почти весь цикл шла именно по этому знаку зодиака, поднимая со дна старые обиды и семейные истории. Так что ещё несколько дней после ретрограда возможны неожиданные звонки от людей из прошлого и воспоминания, которые всплывают без причины. А также разговоры, которые начинаются легко, а заканчиваются слезами. Эмоциональный шлейф будет рассеиваться постепенно.

Специалисты советуют не пугаться этой остаточной чувствительности. Организм и психика ещё донастраиваются после недель эмоциональных качелей из-за ретроградного Меркурия в июле, поэтому раздражительность, слёзы на ровном месте или желание закрыться дома — совершенно ожидаемая реакция в эти дни. Тем, кто планировал серьёзный разговор с близкими или родителями, лучше подождать хотя бы до конца недели. В дни тени ретро-Меркурия легко сказать то, о чём потом придётся долго жалеть, ведь эмоции всё ещё заметно обгоняют разум.

Техника и документы продолжат капризничать

Тень после ретроградного Меркурия: техника, документы и эмоции под ударом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Одна из главных зон риска в дни тени после ретроградности Меркурия — техника, документы и любые договорённости. Даже после окончания ретрограда компьютеры продолжат иногда зависать некстати, курьеры путать адреса, а важные письма упорно не доходить до адресата. Это классическое эхо ретроградного периода: система как будто донашивает старые баги прежде, чем окончательно перезагрузиться и заработать в полную силу. Особенно уязвимы дни с 23 по 25 июля, когда подобные мелкие сбои проявляются чаще всего.

Поэтому крупные покупки техники, подписание контрактов и важные переговоры лучше отложить хотя бы до 27 июля. Если перенести планы совсем нельзя, стоит трижды перепроверять детали: даты, суммы, номера счетов и вложения в письмах перед отправкой. Резервная копия важных файлов и лишний контрольный звонок для подтверждения встречи в эти дни точно не будут лишними. Тень ретроградного Меркурия любит подкидывать мелкие накладки именно тогда, когда человек расслабляется чуть раньше времени.

Каким знакам зодиака тень ретро-Меркурия запомнится дольше всех

Дольше всех влияние тени после ретроградности Меркурия ощутят представители знаков зодиака Рак, Близнецы и Дева — два последних будут реагировать на любые его причуды особенно чутко. У Близнецов по гороскопу в эти дни возможна путаница в делах, забытые пароли и ощущение, что мысли разбегаются в разные стороны, не желая складываться в единую картину. Рождённые под знаком зодиака Девы, склонные к перфекционизму, будут особенно остро реагировать на любые несостыковки в работе и почувствуют желание переделать буквально всё заново.

Представителям знаков зодиака Козерог, Овен и Весы тень принесёт скорее усталость от недавних конфликтов, чем новые ссоры: организм словно ещё отходит от эмоционального напряжения прошлых беспокойных недель ретроградного Меркурия. Остальным носителям знаков зодиака тень покажется заметно мягче: они почувствуют лишь лёгкую рассеянность, сонливость или временную забывчивость по мелочам. Но полностью расслабляться раньше 28 июля астрологи всё равно не рекомендуют никому, независимо от даты рождения и стихии.

Как пережить дни тени после ретроградного Меркурия без потерь

Как пережить тень Меркурия и не наделать ошибок в конце июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peter Snaterse

Главное правило дней тени: не путать окончание ретроградного периода Меркурия с полным разрешением всех накопленных вопросов. Лучшая стратегия на 23–27 июля — постепенное возвращение к активным действиям, а не резкий рывок вперёд на полной скорости. Можно уже начинать планировать новые проекты и внимательно присматриваться к переменам, но стартовать с ними стоит только после 27 июля, когда Меркурий полностью выйдет из зоны своего влияния и наконец наберёт привычную скорость движения.

В эти дни полезно навести порядок в переписке, разобрать старые файлы и закрыть висящие ещё с прошлого месяца задачи: тень отлично подходит именно для доделывания, а не для запуска чего-то нового. Отношения тоже стоит подлечивать бережно: если во время ретрограда случилась ссора, дни тени после ретроградного Меркурия — хороший момент для тихого примирения без резких выяснений и лишних обвинений. Спокойствие и терпение в эти четыре дня обязательно окупятся уже в начале августа.

Тень Меркурия — не повод для паники, а скорее напоминание: важные перемены редко случаются по звонку календаря. Даже когда планета официально разворачивается, миру и психике нужно немного времени, чтобы догнать эту новость и перестроиться. Если продержаться до 27 июля спокойно, не форсируя решения и не поддаваясь остаточным эмоциям, конец июля 2026 года пройдёт куда мягче, чем казалось в разгар ретроградного цикла. А дальше уже можно смело выдыхать и двигаться вперёд без оглядки. А ранее Life.ru составил гороскоп с рунами на неделю с 20 по 26 июля — самое время посмотреть, что ждёт именно ваш знак зодиака в эти неспокойные дни тени.