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Регион
27 июля, 09:47

Пострадавшего в горах Таджикистана российского альпиниста отправили в Москву

Обложка © Бажуков В./ТАСС

Обложка © Бажуков В./ТАСС

В Москву на лечение вылетел российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в горах Памира. Об этом сообщил начальник пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана Ориф Нозимиён, пишет ТАСС.

По данным ведомства, борт с гражданином РФ на борту покинул международный аэропорт Душанбе утром 27 июля. Другие подробности эвакуации не уточняются.

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Напомним, Байер получил тяжёлую черепно-мозговую травму при срыве во время восхождения в горах Таджикистана. Инцидент произошёл на перевале Турамыс на высоте более 5 километров. 22-летний мужчина находился в составе экспедиции, отправившейся 11 июля покорять маршрут 5-й категории сложности через ледники и снежно-ледовые склоны к пику Исмоила Сомони — высочайшей вершине Памира. Эвакуацию пострадавшего вертолётом осложняла непогода, однако спасателям всё же удалось до него добраться. В настоящий момент состояние Байера оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Остальные члены группы смогли самостоятельно добраться до базового лагеря на поляне Москвина.

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Юлия Сафиулина
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