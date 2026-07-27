Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что победа России не за горами. Отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева, Картаполов заявил, что ждать осталось недолго.

«Мы все застанем победу, она не за горами! Наши ребята делают всё, чтобы она была как можно быстрее, так что ждать осталось недолго», — цитирует Карлаполова Юнашев в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Картаполов также отметил, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы приблизить этот момент.

А ранее, завершая встречу с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин пожелал всем победы. Один из участников мероприятия заявил, что враг будет разбит, а победа будет за Россией = глава государства поддержал эти слова.