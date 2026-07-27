Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 10:51

Картаполов: Мы все застанем победу России, она не за горами

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что победа России не за горами. Отвечая на вопрос корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева, Картаполов заявил, что ждать осталось недолго.

Видео © Telegram/«Юнашев LIVE»

«Мы все застанем победу, она не за горами! Наши ребята делают всё, чтобы она была как можно быстрее, так что ждать осталось недолго», — цитирует Карлаполова Юнашев в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Картаполов также отметил, что российские военнослужащие делают все возможное, чтобы приблизить этот момент.

Картаполов: ВС РФ увеличат интенсивность ударов по ВПК Украины
Картаполов: ВС РФ увеличат интенсивность ударов по ВПК Украины

А ранее, завершая встречу с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин пожелал всем победы. Один из участников мероприятия заявил, что враг будет разбит, а победа будет за Россией = глава государства поддержал эти слова.

Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»
Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar