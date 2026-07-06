Картаполов: ВС РФ увеличат интенсивность ударов по ВПК Украины
ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил журналистам председатель Комиетта Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так парламентарий прокомментировал массированную атаку в ночь на 6 июля.
«[ВС РФ] Не только сохранят, но и увеличат интенсивность», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, в ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВСУ в Киеве и ряде регионов Украины. Life.ru подробно рассказывал о результатах очередной атаки. К слову, об увеличении интенсивности ударов заявляло и Минобороны.
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