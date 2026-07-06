Картаполов: ВС РФ увеличат интенсивность ударов по ВПК Украины

ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил журналистам председатель Комиетта Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так парламентарий прокомментировал массированную атаку в ночь на 6 июля.

«[ВС РФ] Не только сохранят, но и увеличат интенсивность», — сказал собеседник ТАСС.