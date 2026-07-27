«Время придёт — обсудим»: Володин ушёл от ответа на вопрос о новом спикере Госдумы

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ушёл от прямого ответа на вопрос о главе девятого созыва Госдумы. В беседе с журналистами он заявил, что время для подобных обсуждений ещё не настало.

«Время придёт, будем обсуждать эту тему», — сказал Володин в ответ на вопрос, кто возглавит девятый созыв палаты парламента.

Полномочия Володина как председателя ГД истекли вместе с окончанием работы восьмого созыва. Это произошло 27 июля 2026 года, когда состоялось заключительное заседание восьмого созыва, и Володин официально объявил о его закрытии. Восьмой созыв начал свою работу осенью 2021 года и отработал положенный пятилетний срок.

Ранее Владимир Путин провёл встречу с депутатами Госдумы VIII созыва, которая сегодня завершила свою работу. Президент заявил, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей, и назвал последние годы одним из решающих этапов в истории России. Путин также сказал, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станут укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики. Спикер ГД Володин был награжден орденом «За доблестный труд».