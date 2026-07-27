В Госдуме заявили, что диалог парламентариев России и США продолжается
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Диалог между парламентариями России и США продолжается. Данное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он признал, что диалог между законодателями двух стран действительно ведётся. При этом призвал воздержаться от преждевременных прогнозов относительно конкретных результатов или сроков обсуждения.
«Действительно, диалог идёт, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать», — сказал Володин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет диалог с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине. При этом представитель Кремля призвал не торопиться с выводами относительно появляющихся в прессе публикаций о возможных договорённостях США и Украины. Песков отметил, что подобные новости не имеют официального подтверждения, а их источники остаются неизвестными, охарактеризовав такие материалы как обычные газетные вбросы.
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