В Госдуме заявили, что диалог парламентариев России и США продолжается

Диалог между парламентариями России и США продолжается. Данное заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он признал, что диалог между законодателями двух стран действительно ведётся. При этом призвал воздержаться от преждевременных прогнозов относительно конкретных результатов или сроков обсуждения.

«Действительно, диалог идёт, но об этом мы скажем ровно в то время, когда будем что-то обсуждать», — сказал Володин.