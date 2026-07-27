На Урале воспитательницу детсада отдали под суд из-за гибели ребёнка во сне

В закрытом городе Лесной в Свердловской области перед судом предстанет воспитательница детского сада, из-за которой во время дневного сна погиб четырёхлетний мальчик. Обвинительное заключение по этому делу утвердила прокуратура ЗАТО, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Женщине предъявили обвинение по статье об оказании услуг, опасных для жизни и здоровья, которые предназначались детям младше шести лет и по неосторожности привели к смерти. Речь идёт о работнице детского сада № 22 «Яблонька».

Напомним, 7 мая 2025 года воспитательница уложила мальчика 2021 года рождения на дневной сон. Убедившись, что он заснул, она занялась уборкой и прекратила наблюдение, хотя обязана была следить постоянно. Затем женщина вышла из спальни, оставив ребёнка одного. Вернувшись, она обнаружила признаки удушья, но первую помощь оказала неверно — дыхательные пути не освободила. Асфиксия прогрессировала, и вскоре мальчик скончался. Следствие связывает его гибель с действиями и бездействием воспитательницы.

Женщина вину не признала, настаивая на своей непричастности. Дело, вместе с постановлением о передаче, было направлено в городской суд Лесного, которому предстоит рассмотреть его по существу в установленном законом порядке.

До этого глава следственного управления СК России по Дагестану Александр Супрун сообщил, что версия о том, будто сотрудники детского сада в Махачкале самостоятельно отрезали повреждённый палец на ноге трёхлетней девочки, не подтвердилась. По его словам, эта версия была тщательно проверена следствием, а окончательные выводы сделают только после поступления результатов всех назначенных экспертиз..