Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 14:13

На Украине арестовали организатора попавшей под удар военной выставки под Киевом

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Василия Гончарука, возглавляющего ассоциацию производителей БПЛА «Армада». Фигурант, организовавший мероприятие на полигоне в Киевской области, подвергшемся ракетному удару, арестован на 60 суток без возможности внесения залога.

Как пишет УНИАН, в ходе судебного заседания Гончарук признал вину в полном объёме. Кроме того, обвиняемый сообщил о своем сотрудничестве со следствием, в частности, о предоставлении правоохранительным органам сведений о планируемом мероприятии, а также данных, касающихся доступа к мобильным устройствам.

Стала известна первая реакция Зеленского на удар по военной выставке под Киевом
Стала известна первая реакция Зеленского на удар по военной выставке под Киевом

В пятницу, 24 июля, Минобороны России отчиталось о нанесении группового удара по объекту в Киевской области. По заявлению ведомства, целью стала площадка, где проходила демонстрация беспилотников для нужд ВСУ, а также присутствовали представители украинских силовых структур. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди жертв — сотрудник одной из польских оборонных компаний и воевавший в Ираке полковник СБУ Эдуард Сиренко. Выставка открыто анонсировалась в Сети.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar