На Украине арестовали организатора попавшей под удар военной выставки под Киевом

Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Василия Гончарука, возглавляющего ассоциацию производителей БПЛА «Армада». Фигурант, организовавший мероприятие на полигоне в Киевской области, подвергшемся ракетному удару, арестован на 60 суток без возможности внесения залога.

Как пишет УНИАН, в ходе судебного заседания Гончарук признал вину в полном объёме. Кроме того, обвиняемый сообщил о своем сотрудничестве со следствием, в частности, о предоставлении правоохранительным органам сведений о планируемом мероприятии, а также данных, касающихся доступа к мобильным устройствам.

В пятницу, 24 июля, Минобороны России отчиталось о нанесении группового удара по объекту в Киевской области. По заявлению ведомства, целью стала площадка, где проходила демонстрация беспилотников для нужд ВСУ, а также присутствовали представители украинских силовых структур. В результате атаки есть погибшие и раненые, среди жертв — сотрудник одной из польских оборонных компаний и воевавший в Ираке полковник СБУ Эдуард Сиренко. Выставка открыто анонсировалась в Сети.