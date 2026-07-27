Двоих братьев из Бора арестовали за попытку похищения девушки с остановки

В городе Бор Нижегородской области суд заключил под стражу двух братьев, обвиняемых в попытке похищения человека. Инцидент произошёл 22 июля у остановки «ФОК Красногорка»: злоумышленники попытались силой затащить девушку в свой автомобиль.

Как сообщил Борский городской суд региона, потерпевшая оказала активное сопротивление, а прохожие, ставшие свидетелями нападения, помогли ей вырваться. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на похищение, совершенное группой лиц с применением насилия. На время следствия фигуранты арестованы на два месяца.