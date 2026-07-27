Двоих братьев из Бора арестовали за попытку похищения девушки с остановки
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В городе Бор Нижегородской области суд заключил под стражу двух братьев, обвиняемых в попытке похищения человека. Инцидент произошёл 22 июля у остановки «ФОК Красногорка»: злоумышленники попытались силой затащить девушку в свой автомобиль.
Как сообщил Борский городской суд региона, потерпевшая оказала активное сопротивление, а прохожие, ставшие свидетелями нападения, помогли ей вырваться. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на похищение, совершенное группой лиц с применением насилия. На время следствия фигуранты арестованы на два месяца.
Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Избитый школьник перенёс сложную операцию.
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