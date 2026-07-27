«Слишком большая и сильная»: Песков объяснил, почему Россия нравится не всем

Россия всегда будет сталкиваться с информационным давлением со стороны государств, которых не устраивают её размеры, сила и самостоятельность. Об этом Дмитрий Песков заявил на форуме «Территория смыслов».

По словам пресс-секретаря президента, противодействовать таким потокам информации стране придётся постоянно.

«Им не нравится Россия, потому что она слишком большая, им не нравится Россия, потому что она слишком сильная», — сказал Песков.

Он добавил, что недовольство также вызывает стремление Москвы проводить самостоятельную политику и не зависеть от решений других государств.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что потенциальные возможности России ещё выше её нынешнего уровня. Именно это, по его мнению, также вызывает опасения у недружественно настроенных стран.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос об информационном противодействии Западу. Ранее в ходе той же «Территории смыслов» Песков заявил, что из-за своих колоссальных размеров Россия вынуждена развивать связи во всех направлениях: на Западе, Востоке, Севере и Юге. Именно поэтому Россия не выбирает между Западом и остальным миром — она работает везде, сказал представитель Кремля.