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27 июля, 16:41

Удар защитника Кабо-Верде в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / AP/ Lynne Sladky

Обложка © ТАСС / AP/ Lynne Sladky

Мяч, забитый защитником сборной Кабо-Верде Сидни Кабралом в поединке 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Аргентины, стал лучшим голом всего турнира. Об этом объявили в Международной федерации футбола (ФИФА).

Кабрал отличился на 103-й минуте и позволил своей команде сравнять счёт — 2:2. Однако удержать результат Кабо-Верде не сумела: в добавленное время аргентинцы забили решающий мяч и победили 3:2.

Второе место в рейтинге лучших голов занял нападающий из Узбекистана Элдор Шомуродов. Замкнул тройку лидеров форвард сборной Гаити Вильсон Изидор.

Напомним, мировое первенство подошло к концу 19 июля. Титул достался Испании, обыгравшей в финале ту же Аргентину. Единственный мяч в этой встрече был забит в дополнительное время — 1:0.

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Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья попал в символическую команду чемпионата мира по версии ФИФА. Внимание к нему привлекла игра группового этапа против Испании, завершившаяся нулевой ничьей: тогда вратарь отразил семь ударов.

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Вероника Бакумченко
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