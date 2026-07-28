Сотрудница госохраны Украины, погибшая при ударе ВС РФ, была полковником СБУ

Одна из руководителей Управления госохраны Украины Валентина Савицкая, которая была убита во время ракетного удара по военной выставке, была полковников Службы безопасности Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Ранее Савицкую представляли как руководителя одного из подразделений УГО Украины, однако после появления сообщений о её смерти стало известно о её звании в Службе безопасности Украины. По данным источника агентства, полковником СБУ она стала незадолго до гибели. Савицкая руководила центром международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины — структуры, которую в России сопоставляют с Федеральной службой охраны (ФСО).

Напомним, Минобороны России сообщило о групповом ударе по объекту в пригороде Киева, где проходил показ беспилотников. По данным ведомства, целью стала техника и разработки, связанные с выпуском и применением БПЛА. О смерти Савицкой сообщил её супруг Игорь Соловей, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций Spravdi. У себя в соцсетях он написал, что Савицкая находилась на площадке, где проходил показ вооружений и военной техники.