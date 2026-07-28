Количество сбитых дронов при атаке на Москву увеличилось до 33

Число беспилотников, сбитых с начала новой атаки на Москву, выросло до 33. Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 11 аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До последнего сообщения власти указывали на 22 сбитых беспилотника. После отражения атаки новой группы их общее число достигло 33.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Мэр не привёл информацию о возможных пострадавших или повреждениях. Экстренные службы обследуют места падения обломков.

Ранее сообщалось, что над Запорожской областью зафиксировали высокую активность беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны работали по воздушным целям, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу ПВО.