Российское общество за последние десятилетия стало более доброжелательным, ответственным и патриотичным. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал американский журналист Джон Вароли.

Вароли жил в России в 1990-х и начале 2000-х годов, уехал в конце 2012-го, а вернулся лишь через 11 лет. После долгого отсутствия журналист заметил серьёзные перемены в настроениях и поведении людей.

«Россияне лучше стали, однозначно лучше. И — плюс нравственность. Люди стали более добрые, более порядочные, законопослушные. А самое главное — более патриотичные», — отметил журналист.

Период 1990-х собеседник назвал тяжёлым для России. Он считает, что в то время западная идеология оказывала разрушительное воздействие на общество.

Теперь, по мнению журналиста, это влияние постепенно вытесняется из информационного пространства. При этом Вароли предупредил, что молодёжь по-прежнему остаётся главной целью информационного давления со стороны США.