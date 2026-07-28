Журналист из США отметил перемены в России и предупредил о западном влиянии на молодёжь
Журналист из США Вароли: Российское общество улучшилось за последние десятилетия
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Российское общество за последние десятилетия стало более доброжелательным, ответственным и патриотичным. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал американский журналист Джон Вароли.
Вароли жил в России в 1990-х и начале 2000-х годов, уехал в конце 2012-го, а вернулся лишь через 11 лет. После долгого отсутствия журналист заметил серьёзные перемены в настроениях и поведении людей.
«Россияне лучше стали, однозначно лучше. И — плюс нравственность. Люди стали более добрые, более порядочные, законопослушные. А самое главное — более патриотичные», — отметил журналист.
Период 1990-х собеседник назвал тяжёлым для России. Он считает, что в то время западная идеология оказывала разрушительное воздействие на общество.
Теперь, по мнению журналиста, это влияние постепенно вытесняется из информационного пространства. При этом Вароли предупредил, что молодёжь по-прежнему остаётся главной целью информационного давления со стороны США.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности одним из важнейших столпов, на которых стоит общество нашей страны. Глава государства также выразил уверенность, что никакие недоброжелатели не смогут это разрушить.
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