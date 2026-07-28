Атака вражеских БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета

Одна из крупнейших попыток атаки беспилотников за последние месяцы была зафиксирована в Московском регионе. В сторону столицы двигались свыше 390 аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ночной налёт продолжался с вечера понедельника до утра вторника. За это время силы противовоздушной обороны уничтожили 81 беспилотник, который приближался к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего над российскими территориями за указанный период ликвидировали 356 украинских дронов.

Подобный масштаб атаки стал одним из самых значительных с начала лета. Рекордным за последние два года, по данным столичных властей, был удар 18 июня — тогда заявлялось о поражении 190 беспилотников. До этого в июне также сообщалось о нескольких крупных попытках налётов: 11 июня — о 78 уничтоженных аппаратах, 20 июня — ещё о 78, а 22 июня — о 84.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.