В Ростовской области число жертв непогоды выросло до трёх

В Ростовской области после урагана погибли два человека. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правительства региона.

Трагедия произошла при устранении последствий разгула стихии. Погибшие выполняли работы с электрооборудованием, нарушив требования техники безопасности. По последним данным областных властей, всего из-за непогоды пострадали 59 человек. Из них 12 остаются в больницах, где продолжают получать необходимую медицинскую помощь.