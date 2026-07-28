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Регион
28 июля, 11:26

В Ростовской области число жертв непогоды выросло до трёх

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

В Ростовской области после урагана погибли два человека. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правительства региона.

Трагедия произошла при устранении последствий разгула стихии. Погибшие выполняли работы с электрооборудованием, нарушив требования техники безопасности. По последним данным областных властей, всего из-за непогоды пострадали 59 человек. Из них 12 остаются в больницах, где продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

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Ранее сообщалось, что ураган в Ростовской области нанёс серьёзный ущерб региону. Стихия повредила кровли 110 многоквартирных домов. В результате инцидента пострадали более 50 человек, также сообщалось об одном погибшем.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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