Трамп усадил Зеленского за стол переговоров

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского официально стартовали в Вашингтоне. Как сообщили представители американской администрации, политики встретились в Овальном кабинете Белого дома ровно в 09:47 по местному времени, что соответствует 16:47 мск.

В отличие от предыдущих визитов, глава Украины проследовал к президенту США через боковой вход. В узкий круг участников дискуссии со стороны Соединённых Штатов вошли вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Центральной темой диалога заявлено мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал готовность взять на себя роль главного посредника в прекращении боевых действий.

В беседе с телеканалом CNN американский лидер заявил, что настало время положить конец конфликту. По данным источников в окружении президента, он намерен донести до собеседника необходимость немедленной заморозки столкновений.

Ранее сообщалось, что Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет.