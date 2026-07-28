Семь актёров из сериала «Центурия» пополнили список врагов Украины

Семь российских актеров пополнили список украинского ресурса «Миротворец»* после участия в съёмках сериала «Центурия». В базу внесены Алена Ильина, Павел Давыдов, Егор Борисов, Артём Федотов, Леонид Кондрашев, Никита Клещев и Виктория Маслова.

Авторы сайта обвиняют артистов в нарушении украинских границ, посягательстве на территориальную целостность страны, а также в разжигании розни и пропаганде войны. До этого три актёра сериала «Резервисты» также попали в базу «Миротворца»*.

Украинский сайт «Миротворец»* прославился тем, что выкладывает в сеть личные данные людей, которых считает «предателями». В их «чёрные списки» попадают все подряд: от журналистов и ополченцев до российских артистов. При этом создателей сайта не останавливает даже то, что в базе оказываются данные детей, что вызывает массу споров и возмущений.

Ранее сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные российского поэта и прозаика Дмитрия Кравченко. Администраторы обвинили его в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы, но не привели подробностей.

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