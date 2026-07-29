Футбол выставляют на продажу: УЕФА выступил против плана ФИФА

Европейские футбольные ассоциации (УЕФА) обсуждают возможность бойкота чемпионата мира в случае, если президент ФИФА Джанни Инфантино продолжит реализацию плана по привлечению частных инвесторов в новую коммерческую структуру организации. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Представители стран УЕФА проведут экстренную онлайн-встречу, посвящённую инициативе ФИФА создать отдельную компанию с внешним финансированием. Поводом для обсуждения стало решение руководства мировой футбольной организации запустить FIFA Forward Enterprise — структуру, которую оценивают в $20 млрд.

ФИФА намерена привлечь около $4,2 млрд за счёт продажи более 20% доли в новой компании. При этом европейские федерации утверждают, что узнали о планах уже после публичного объявления организации. В УЕФА также обратили внимание на то, что вопрос создания новой коммерческой структуры не обсуждался во время встреч ФИФА с футбольными ассоциациями в Нью-Йорке накануне финала чемпионата мира.

«Душа футбола и управление им — это не активы, которыми можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не вправе его продавать», — говорится в заявлении УЕФА.

Конфедерация выступила с резкой критикой инициативы, заявив, что подобные решения затрагивают не только финансовую сторону футбола, но и принципы его управления. Европейские страны рассматривают бойкот как один из возможных вариантов реакции, если Инфантино не изменит подход к проекту. Ближайшим крупным турниром, который может оказаться связан с этим конфликтом, станет женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии.

В ФИФА считают, что новая структура позволит увеличить финансирование национальных федераций. Инфантино заявил, что с 2027 по 2030 год ассоциации смогут получать до $20 млн вместо нынешних $8 млн на развитие инфраструктуры, подготовку тренеров, сборные, соревнования и программы для начинающих игроков. По словам главы, проект должен сделать распределение средств более доступным для федераций и дать им больше возможностей самостоятельно определять направления развития.

Одним из предполагаемых инвесторов названа группа Thrive Eternal. Ей руководит Джош Кушнер, брат Джареда Кушнера — зятя Дональда Трампа. В подготовке проекта также участвует американский банк JPMorgan. Против продажи части новой структуры ФИФА выступил новый премьер Великобритании Энди Бёрнэм. Он заявил, что чемпионат мира нельзя рассматривать как обычный коммерческий продукт, поскольку турнир принадлежит болельщикам.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру президента ФИФА Джанни Инфантино на должность следующего генерального секретаря ООН. Инфантино сблизился с Трампом во время ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез», чтобы расположить к себе республиканца, и даже вручил ему Премию мира ФИФА в декабре. Позднее Инфантино оказался в центре внимания Конгресса США после начала расследования о его возможных связях с Трампом.