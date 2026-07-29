Пепел после извержения Шивелуча выпал в пяти населённых пунктах Камчатки

Пеплопад зафиксировали в пяти населённых пунктах Камчатки после выбросов вулкана Шивелуч. Пепловый шлейф движется на юго-запад, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

«Эксплозии подняли пепел до 9 км над уровнем моря», — рассказали специалисты.

Небольшой пеплопад зафиксировали в Ключах, Козыревске, Майском, Эссо и Анавгае. Слабое выпадение пепла также наблюдают в Атласове и Лазо. Следы вулканического материала могут появиться и в других населённых пунктах вдоль долины реки Камчатки. Шлейф продолжает перемещаться в юго-западном направлении. Утром 29 июля Шивелуч дважды выбросил пепел.

Ранее сообщалось, что пепел Шивелуча выпал в населённых пунктах Усть-Камчатского и Мильковского округов. В посёлке Ключи толщина слоя достигла одного миллиметра. Позднее следы пепла обнаружили в Милькове, Долиновке, Таёжном и Лазо. Жители Мильковского округа не обращались за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу. Предприятия и объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.