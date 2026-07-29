Ульянов назвал первые комментарии Киева об атаке на судно Ирана высокомерными

Постперд РФ в Вене Михаил Ульянов прокомментировал первую реакцию Украины на ситуацию вокруг нападения на иранское торговое судно. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X, комментируя заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

«Первые комментарии Украины по этому вопросу носили довольно высокомерный характер», — пишет он.

Однако впоследствии украинская сторона скорректировала свою позицию, стремясь избежать дальнейшего обострения. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере нападения на иранское судно.

Аракчи также отметил, что Иран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, однако считает любые атаки на своих граждан или национальные интересы недопустимыми. По его словам, причинённый ущерб должен быть возмещён.

Напомним, Иран пообещал Киеву ответные меры за атаку на торговое судно в Каспийском море. Во внешнеполитическом ведомстве республики квалифицировали случившееся как враждебный акт и заявили, что гибель моряка не останется без последствий. Тем временем Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что действия Ирана и КНДР угрожают безопасности Украины, и призвал не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.