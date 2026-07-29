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Регион
29 июля, 00:57

Ульянов назвал первые комментарии Киева об атаке на судно Ирана высокомерными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Постперд РФ в Вене Михаил Ульянов прокомментировал первую реакцию Украины на ситуацию вокруг нападения на иранское торговое судно. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X, комментируя заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

«Первые комментарии Украины по этому вопросу носили довольно высокомерный характер», — пишет он.

Однако впоследствии украинская сторона скорректировала свою позицию, стремясь избежать дальнейшего обострения. Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере нападения на иранское судно.

Аракчи также отметил, что Иран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, однако считает любые атаки на своих граждан или национальные интересы недопустимыми. По его словам, причинённый ущерб должен быть возмещён.

Аракчи обратился к Киеву с требованием возместить убытки за удар по судну Ирана
Аракчи обратился к Киеву с требованием возместить убытки за удар по судну Ирана

Напомним, Иран пообещал Киеву ответные меры за атаку на торговое судно в Каспийском море. Во внешнеполитическом ведомстве республики квалифицировали случившееся как враждебный акт и заявили, что гибель моряка не останется без последствий. Тем временем Владимир Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что действия Ирана и КНДР угрожают безопасности Украины, и призвал не допустить дальнейшего обострения ситуации и появления нового направления противостояния.

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Тимур Хингеев
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