Соскин назвал мерзостью и унижением визит Зеленского на похороны Грэма*

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал поездку главаря киевского руководства Владимира Зеленского на похороны Линдси Грэма* полным унижением и мерзостью. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора, посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — заявил он.

Соскин утверждает, что встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не имела практического значения, а сам экс-комик во время траурного мероприятия находился далеко от американского главы государства.

Напомним, сотни американских законодателей собрались в ротонде Капитолия на церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Гроб политика, покрытый флагом США, установили в центре зала. Память сенатора почтили представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Владимира Зеленского усадили на пятый ряд вместе с исполняющим обязанности главы МИД Украины Андреем Сибигой, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Финляндии Александром Стуббом. Сам же Дональд Трамп разместился в первом ряду вместе с членами семьи и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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