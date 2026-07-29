Семейный поворот: Сестра Грэма* пропустила голосование по антироссийским санкциям свого брата

Дарлин Грэм, временно занявшая место своего умершего брата-сенатора Линдси Грэма* в Сенате США, не стала участвовать в голосовании по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Имя Дарлин оказалось среди двух сенаторов, которые не приняли участия в процедурном голосовании по законопроекту о санкциях, выяснил корреспондент РИА «Новости» после изучения протоколов.

Ранее верхняя палата Конгресса США одобрила переход к обсуждению документа. Решение поддержали 86 сенаторов, против выступили 12.

Несмотря на временный статус, Дарлин Грэм уже получила полномочия сенатора и право участвовать в заседаниях и голосованиях. Для сохранения места ей ещё предстоит пройти внутрипартийные выборы в Южной Каролине, а затем победить на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

При этом она не стала отдавать голос за законопроект, который ранее активно продвигал её брат Линдси Грэм*. Причины такого решения официально не раскрываются. Отсутствие Дарлин могло быть связано с продолжавшейся два дня церемонией похорон.

Вторым сенатором, не участвовавшим в процедуре, стал Митч Макконнелл. Его отсутствие связывают с состоянием здоровья: ранее он не посещал заседания Сената в течение 43 дней после госпитализации.

Ранее в Сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту, который предусматривает расширение санкций против России. Республиканское большинство в верхней палате Конгресса рассчитывает завершить работу над инициативой уже до конца недели.

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