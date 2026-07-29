Международный день тигра 29 июля: Почему самый красивый хищник планеты всё ещё нуждается в защите Оглавление Дом среди снегов: где живёт амурский тигр Сколько амурских тигров осталось в дикой природе Амурский тигр и Красная книга: какой у него статус Насколько опасен амурский тигр для человека Как Россия защищает амурского тигра 29 июля — Международный день тигра, и для России это личный праздник: у нас обитает почти вся мировая популяция амурского тигра. Life.ru выяснил, сколько полосатых осталось в стране сегодня и почему рано снимать хищника с охраны. 29 июля, 14:30 Тигр, который живёт в минус сорок: 5 фактов об амурском хищнике, которые вас удивят. Коллаж © Life.ru, Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

29 июля отмечают Международный день тигра, и для России это не просто строчка в календаре. Наш Дальний Восток приютил амурского тигра — самый крупный подвид полосатой кошки, единственный, кто способен охотиться в снегу при морозе -50. Полвека назад зверя почти истребили ради шкур и костей, а сегодня его судьба изменилась. Разбираемся, где живёт амурский тигр, сколько особей осталось, занесён ли он в Красную книгу и правда ли, что встреча с тигром в тайге смертельно опасна.

Дом среди снегов: где живёт амурский тигр

Ареал обитания амурского тигра на Дальнем Востоке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Number One

Амурского тигра ещё называют уссурийским, и это единственный подвид, который научился жить в снегу и переносить морозы за -40 градусов. Его дом — юго-восток России: Приморский и Хабаровский края, юг Амурской области, Еврейская автономная область, берега рек Амур и Уссури. Именно отсюда и пошло второе название подвида, ставшего одним из главных символов дальневосточной тайги для всей страны, а не только для местных жителей.

Основная часть популяции держится в предгорьях хребта Сихотэ-Алинь, а самая плотная группировка живёт в Лазовском районе Приморья. На территории России сосредоточена подавляющая часть всей мировой популяции амурского тигра. Небольшое число зверей встречается на северо-востоке Китая, отдельные случаи фиксируют и в Северной Корее. Каждому взрослому самцу нужна огромная территория с достаточным количеством кабана, изюбря и косули для пропитания, поэтому тигры почти не терпят соседей.

Сколько амурских тигров осталось в дикой природе

Сколько амурских тигров осталось в России в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GUDKOV ANDREY

Точную цифру назвать непросто: сплошной учёт тигра на Дальнем Востоке проводят раз в несколько лет, хотя в последнее время бывает, что и через год. Последний такой учёт прошёл в 2022 году, и по его итогам в России живёт около 750 амурских тигров вместе с тигрятами. Это почти на треть больше, чем показывала перепись предыдущего цикла, и результат нескольких десятилетий системной работы государства, учёных и заповедников Дальнего Востока.

Путь к этой цифре был долгим: в 2015 году специалисты насчитывали 523–540 особей, к 2021-му цифра выросла до 580, а уже через год перепись показала 750. Для сравнения: во всём мире в дикой природе осталось около 5 тысяч тигров всех подвидов вместе, и больше половины из них живёт в Индии. Бесконечно расти популяция амурского тигра не может: у вида есть биологический потолок, ограниченный количеством пригодной тайги, добычи и свободной территории для каждого зверя.

Амурский тигр и Красная книга: какой у него статус

Амурский тигр в Красной книге России и мира. Фото © ТАСС / Christian Charisius / DPA

Амурский тигр официально признан одним из самых редких хищников планеты. Он занесён в Красную книгу Российской Федерации, во все региональные Красные книги юга Дальнего Востока и в Красный список Международного союза охраны природы. Дополнительно вид защищает Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой полного исчезновения на всей планете.

Это значит, что коммерческая торговля живыми тиграми, их шкурами, костями или другими частями тела запрещена практически повсеместно в мире, а нарушителям грозит уголовная ответственность. Охота на амурского тигра в России под запретом ещё с 1947 года, а в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русское географическое общество создало центр «Амурский тигр», который с тех пор координирует охрану вида и реабилитацию раненых зверей на Дальнем Востоке.

Насколько опасен амурский тигр для человека

Насколько опасен амурский тигр для человека. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Тигр физически способен убить взрослого мужчину за секунды, но соседство с людьми ещё не означает нападения. По данным центра «Амурский тигр», с 2010-го по 2025 год зафиксировано 22 случая нападения амурского тигра на человека. В результате 13 человек получили ранения, а 9 погибли. При этом почти все нападения были спровоцированы самими людьми, чаще всего охотниками, случайно ранившими зверя выстрелом на охоте.

Число так называемых конфликтных ситуаций растёт: в 2023 году их зарегистрировали около 170, в 2024-м уже около 300, а в 2025-м снова более 300. Речь не всегда о нападении: в статистику попадает даже случайная встреча человека и тигра в лесу или нападение зверя на собаку и домашний скот. Одна из вероятных причин — вспышка африканской чумы свиней, из-за которой поголовье кабана сократилось, и хищнику приходится искать пищу ближе к посёлкам и фермам.

Как Россия защищает амурского тигра

Как в России защищают амурского тигра от исчезновения. Фото © ТАСС / Zuma

Судьба амурского тигра — редкий пример, когда государственная программа охраны реально сработала и дала измеримый результат для всей популяции. В начале двухтысячных на Дальнем Востоке оставалось около 430–500 особей, и специалисты всерьёз обсуждали риск исчезновения подвида. Спустя два десятилетия популяция выросла почти вдвое благодаря совместным усилиям властей, учёных и природоохранных организаций всей страны.

Свою роль сыграли запрет охоты, работа охотнадзора, реабилитационные центры для раненых и осиротевших тигрят, а также создание особо охраняемых территорий вроде национального парка «Земля леопарда» и заповедников на хребте Сихотэ-Алинь. Часть выращенных в неволе тигрят выпускают обратно в тайгу, а отдельным источником финансирования охраны становится экотуризм, доходы от которого идут на борьбу с браконьерством в Дальневосточном регионе.

Амурский тигр — доказательство того, что вымирание не приговор, если вовремя начать действовать. За тридцать лет усилий государства и заповедников хищник, которого в девяностые готовились похоронить как вид, снова хозяйничает в приморской тайге. Но 750 тигров на всю страну — это по-прежнему очень мало, и большинство нападений на человека начинается не с агрессии зверя, а с ошибки людей: браконьерского выстрела, заброшенной свалки, случайной встречи на чужой территории.

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Авторы Сергей Трофимов